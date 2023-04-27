憂與黎智英國安案撞期 官關注進度

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權，當中16人不認罪受審。控方日前表示，上周六才成功解鎖將擔任控方證人的被告鍾錦麟之手機。案件昨於西九龍法院續審時，辯方指需時檢視相關新證據。法官李運騰則關注審訊進度，表示他有份審理的黎智英涉違《港區國安法》案9月開審，考慮到法官數目等因素，該案換官並不可行。由於下周二及三李官需處理黎智英一方就國安案的終止聆訊申請，故法庭最終將本案押後至下周四（5月4日）續審。

辯方需時檢視新證據 民主動力前召集人趙家賢周二完成作供。被指是初選組織者之一、擬認罪的被告鍾錦麟，原本獲安排接着出庭作證。惟控方當天表示，鍾的手機內之新證據，牽涉超過2,000項WhatsApp訊息及附件。辯方昨日表示需要時間檢視新證據，冀法庭可將案押後至下周四獲批，預料鍾屆時會出庭作供。

至於壹傳媒黎智英與6名壹傳媒及《蘋果日報》高層，連同集團旗下3間公司，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，及串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物等罪。案件會在9月25日正式開審，由法官李運騰、李素蘭及杜麗冰審理。法庭另排期5月2日至5月3日，聽取辯方的終止聆訊申請。另外，黎智英就擬聘請英國御用大律師Timothy Wynn Owen一事，上月入稟高院，要求法庭頒令人大的宣告對先前法院的判決沒有影響，是次入稟會在周五審理。案件編號：HCCC 69/2022