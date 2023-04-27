稱遭執法部門帶走 前職工盟主席撤回五一遊行申請

黃迺元

【本報訊】前職工盟主席黃迺元及幹事杜振豪本月9日以個人名義，向執法部門申請舉辦「五一遊行」，之後被部門約見，查問經費來源等，但兩人未有撤回申請。直至昨日事件有新進展，黃迺元早上被執法部門帶走4小時後，簽字撤銷了遊行申請。據杜振豪形容，「黃迺元恢復人身自由，他未有被拘捕，但情緒崩潰，顯然承受了巨大壓力」。執法部門隨後亦發稿證實，收到市民知會取消當日的公眾活動。

為今次活動開設的社交專頁昨早發貼文，指「今早約7時半，在住所休息的黃迺元無故失去蹤影」，且未能聯絡。之後杜振豪再發貼表示，黃於早上11時半恢復人身自由，並已簽字撤銷遊行申請，但限於《港區國安法》第63條，他們無法透露詳情。杜續指「故事會如此發展，在決定申請時已有預料」。

國安處曾帶走多名前成員助查 執法部門發言人稱，昨收到該公眾活動組織人的知會，取消5月1日的活動。發言人指出，如果有公眾活動組織人評估自己無能力遵守《公安條例》等法例而取消活動，是一個負責任的做法，強調若有人於5月1日繼續到港島區進行違法的公眾遊行或集會，則有機會觸犯《公安條例》下的「參與未經批准集結」罪，一經定罪，最高可被判囚5年。

國安處上月22日在旺角白布街帶走多名前職工盟成員協助調查，包括前主席黃迺元、前副主席鄧建華及前幹事杜振豪，之後獲准離開；前司庫鍾松輝則於前一日助查。已宣告解散的職工盟，早前被執法部門要求提供組織運作、收入來源及開支，與屬會及境外組織聯繫等資料，但結果未有依時依法交代，包括鄧建華的3名骨幹成員，被票控違反《社團條例》中之「沒有遵從通知規定提交資料」罪，去年11月於東區裁判法院認罪，被判罰款8,000元。