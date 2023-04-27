美食展免費券派完 市民睇淡斥嘥錢

【本報訊】首場「美食市集」將於本周六（29日）及下周日（30日）假灣仔會展舉行，但市民欲入場需先於昨日到各區民政事務處免費領取入場券，每人限領兩張，而其後5月、6月於沙田及觀塘舉辦的市集則毋須憑票入場。首場美食市集將以「環球、華夏及香港」美食為主題。

議員倡惠民活動恒常化 議員江玉歡在電台節目表示，社會復常後，市民不再壓抑情緒，但對物價上升更為關注，生活壓力百上加斤，她期望政府可將一些惠民活動恒常化，並精準幫助有需要的基層市民，質疑舉辦幾次市集及一次平價看電影活動，能否解決市民生活困難的問題。民政總署於昨午3時42分宣布，首場美食市集的免費門票派發完畢，另外預留小量門票於市集舉行期間在會場外免費派發。

油尖旺民政事務處昨早9時起在旺角東站外派發入場門票，吸引多名市民排隊等候。記者昨早抵達現場視察，發現已有約50名市民排隊等候領取門票，當中主要是長者，15分鐘後人龍已散去，但仍有門票可供領取，每人限取兩張。

有排隊市民表示，領票過程暢順，有本周六或下周日的門票可供選擇，而每次限領兩張。入場主要想「有嘢食有嘢睇」，若「有嘢睇啱」亦都不介意消費。不過，亦有路過的市民批評政府舉辦美食市集是浪費公帑，不如直接派錢或增加消費券金額。