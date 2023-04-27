石礦場擬建垃圾站 造價逾億惹疑

【本報訊】政府擬於西貢安達臣道石礦場用地發展垃圾收集站及回收便利點，有議員昨在立法會工務小組委員會上指希望盡量「一地多用」，並關注改善垃圾收集站員工的工作環境。當局表示，現行設計已盡力做到一地多用，但受制於地理環境，向地下發展有技術問題，另外會有多個設施優化員工工作環境。

項目估計所需費用為1億1,060萬元，用以在西貢安達臣道石礦場用地發展區興建樓高3層的聯用大樓，設置垃圾收集站及回收便利點，預計約2年半完成工程，而工程每年的經常開支為293萬元。

議員楊永杰問及是否可「一地多用」，利用更多地下空間；議員盧偉國亦指項目旁邊將來會興建公屋，質疑3層的大樓是否足夠；議員謝偉銓更指項目造價平均4.4萬元一平方米，質疑價格偏高。當局回應指該用地有高度限制，且因地盤不規則，因此向地下發展有技術問題，又指造價符合政府過往標準。

將有設施優化工作環境 針對員工工作環境，議員林振昇希望設施不會有厭惡性，又詢問新收集站和舊式收集站有何改善，工人食飯、休息會否有更好安排。當局回應指，垃圾站使用新的空氣淨化設備，可改善空氣質素，員工亦有辦公室、值班報到處，洗手間、淋浴間、休息室、冷氣機、枱椅等設備。

另外，議員鄧家彪直指政府設施應明確表示為特區政府全額資助，環境及生態局副局長黃淑嫻稱當區綠在區區的建築有標明。