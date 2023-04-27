撥款草案恢復二讀 被指支援緊縮 扶貧不足

增加長遠收入方法仍留白 無實際政策 立法會昨恢復《2023年撥款條例草案》二讀辯論，各議員針對財政預算案提出意見，大多支持有關草案，但有不少提到當局民生紓困措施不足，扶貧、醫療甚至房屋等存在各種問題，有議員直指政府扶貧力度不足之餘，市民生活成本上升，甚至電費狂飆，醫療預算又大減等。與此同時，當局在長遠增加收入方面卻仍然「留白」，沒有實際政策。

多名議員在會上均指預算案對基層市民以及中產扶助不足，其中議員陳振英指預算案每一項扶助力度削減，其中子女基本免稅額和出生課稅年度額外免稅額，只是「聊勝於無」，而人口老化、醫療、福利開支持續增加，加上土地供應不足，政府興建公營房屋、基礎設施等，認為政府要投入資源，推動經濟發展。針對長遠增加收入方面，他批評政府仍然「留白」，但強調這是政府遲早都要面對嘅「考卷」，「早答好過遲答」，認為現時是最好時機。

議員江玉歡指預算案對於基層市民及中產「減甜」，認為當局在扶貧工作、對貧困群體幫助方面，預算案中並無統籌性質以及針對性的財政支援，她指出，香港作為典型的資本主義社會，貧富差距大並非秘密，建議政府將社會問題統籌化，告別以往的分散化，建立整套扶貧政策，讓每個貧困基層能「看得到，摸得到」救命稻草。

在生活壓力方面，議員管浩鳴指全港貧窮率高達23.6%，況且水、電、煤等基層市民的生活成本急劇上升，促請繼續保持疫情期間的民生紓困措施。他又提及人手短缺，醫療與安老等社會福利系統更是舉步維艱，壓力巨大，需要重視。另一議員田北辰同樣認為本港電費瘋漲，超過通脹兩倍，需要政府扶持。

促港府重新做人口估算 雖然經濟逐漸復常，但社會貧富懸殊等問題根深柢固。議員李梓敬批評政府大幅減少醫療開支，使得基層市民在回歸25年之後仍然生活得「毫無尊嚴」。他強調較大的貧富懸殊是社會動亂的催化劑，在香港如此富裕的地方，竟然在醫療與住房方面無法充足供應。他指出，即便疫情結束，公共醫療系統中無論醫生護士還是醫療設施都嚴重不足，長者醫療輪候時間長。而在公營房屋問題上，有不少一家4口住在劏房甚至到了青春期的子女仍要與父母共享一張雙層床，居住環境毫無尊嚴，又批評醫療預算僅僅為1,248億港元，較去年少了23%，對N無人士與長者造成強烈的醫療負擔。他重申本港應借鑑內地精準扶貧政策，使基層市民可以盡早分享經濟成果。

對於政府再度發放電子消費券，身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀認為派消費券，市民固然開心，但重申一定不可以成為恒常措施，讓市民有依賴政府的心理，有違賴以成功的獅子山精神。她又擔心本港人口發展，指去年人口減少14萬，納稅人少了37萬，又指統計處人口數據已過時，要求重新做人口估算，包括人口流量以及流向，方能預計將來要花費多少基建開支。她又提到北部都會區以及中部人工島花費，預算政府儲備都未必足夠，提醒政府做好投資、融資，以處理問題。

陳振英