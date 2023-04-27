私樓價跌 新居屋減白表入息資產限額

【本報訊】房屋委員會資助房屋小組委員會開會討論新一期居屋發售安排，居屋2023折扣率比上一期少，將以市價62折發售，售價最低為149萬元。小組委員會主席黃碧如會後稱已考慮到市民的負擔能力，經計算後現時單位市值比上次降低，形容降值幅度可觀，同時家庭住戶收入比上次高，因此今次折扣較上次小。

家庭申請者月入上限6.2萬 小組委員會按既定機制檢討居屋2023及白居二2023的白表申請者入息及資產限額，並通過白表家庭申請者的入息及資產限額分別為每月6.2萬元及147萬元。至於一人申請者的入息及資產限額定為家庭申請者一半，即分別為每月3.1萬元及73.5萬元。

對於居屋2023白表申請者的入息和資產限額均少於去年，小組委員會表示，居屋旨在協助沒有能力購買私人樓宇的家庭自置居所。根據既定機制，一般住戶購置一個合適面積的私人樓宇單位所需的開支總額，是評估白表申請者的入息和資產限額的基礎。由於私人物業價格下跌，代表於私人市場置業所需的成本下降，因此今年的白表入息及資產限額相應下調。