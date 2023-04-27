睇齊白表 綠表申居屋資格收緊

填補漏洞 過去兩年不可擁香港物業 綠表申請居屋資格將會收緊，與白表申請人看齊。房屋委員會資助房屋小組委員會通過新一期居屋將推售9,154個單位，料將以市價62折出售，會上更通過將收緊居屋綠表申請人資格，要求申請人在過去兩年不可擁有香港住宅物業。有議員認為有助避免走漏情況，但或會增加房屋署工作量，建議房署與其他部門合作審查。

居屋2023將推售6新項目，其中4個位於市區，包括觀塘安楹苑、安樺苑、安麗苑和啟德啟悅苑；另外兩個是屯門兆翠苑和元朗朗天苑。另有部分早前因撤銷買賣協議、收回的居屋將會重售；清富苑、蝶翠苑上期有113個單位收回，將透過今年的特快公屋編配計劃出售。

倡部門協作 助揪可疑個案 因應大埔碎屍案，揭發死者前家翁鄺球手持價值逾7,000萬元加多利山豪宅單位，仍可以綠表資格買入居屋單位，事件引起社會關注。房委會資助房屋小組委員會委員、立法會房屋事務委員會副主席梁文廣說，自從有案件揭示有公屋居民擁物業仍可買居屋，居民普遍認為很不公平。公屋居民住滿10年，每兩年要申報資產，通過收緊居屋綠表申請人資格後，新規定要求綠表申請人過去兩年不可擁有香港物業，料有助避免走漏情況。

不過，每次居屋申請或涉及數萬名綠表申請人，梁文廣承認，新規定會增加房署工作量，建議房署可與其他部門協作，例如土地註冊處，整理申請人資料後可有效揪出懷疑個案。

未討論海外資產納入審查 房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如則稱，現有80戶持有房委會「定期暫准居住證」，不得以綠表申請者身份購買居屋，此類人士屬於少數，做法可平衡公平性和公屋流轉。另會上暫無討論過收緊綠表申請人資產限制至海外、內地物業等問題，如要檢討相關政策需要多諮詢，她又認同是時候要檢討公屋富戶政策。