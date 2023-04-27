糖尿持續年輕化 協會資助千人監測

支援30歲或以下用血糖儀

中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授周怡君表示，中大團隊早前分析本港20歲以下一型及二型糖尿病發病率，由2005至2015年，一型糖尿病患者有增加趨勢，由每10萬人有3至4人發病，增至每10萬人5至6人。二型糖尿病也有上升趨勢，差不多每5名患者就有一人在40歲前發病，亦發現年輕二型糖尿病患者比較早出現併發症，血糖控制亦不理想。