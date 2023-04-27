糖尿持續年輕化 協會資助千人監測
【本報訊】中文大學醫學院研究團隊發現，香港年輕糖尿病患者人數一直穩定增長，當中死亡及出現嚴重併發症的個案亦未見改善，反映本港有迫切需要及早識別高風險年輕糖尿病患者。
支援30歲或以下用血糖儀
中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授周怡君表示，中大團隊早前分析本港20歲以下一型及二型糖尿病發病率，由2005至2015年，一型糖尿病患者有增加趨勢，由每10萬人有3至4人發病，增至每10萬人5至6人。二型糖尿病也有上升趨勢，差不多每5名患者就有一人在40歲前發病，亦發現年輕二型糖尿病患者比較早出現併發症，血糖控制亦不理想。
兒童糖尿協會獲馬會資助啟動「年輕糖尿支援計劃」，將資助1,000名2至30歲糖尿病患者、有特別經濟困難或懷孕的糖尿病人，使用「連續血糖監測儀」兩年，安裝在病人手臂或肚皮上，可24小時監察血糖水平。本港使用監測儀的成本為每月千多至三千多元不等。兒童糖尿協會去年初調查發現，超過七成非監測儀用戶是因為儀器昂貴而選擇不使用。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：