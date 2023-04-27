流感免疫力降低 團體籲婦孺打疫苗

【本報訊】10個港澳兒童及婦科醫護團體趁「世界免疫周」呼籲嬰幼兒、孕婦和餵哺母乳的婦女盡快接種季節性流感疫苗和新冠疫苗。有份聯署的港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華表示，感染新冠或流感入院的個案增加，幼童接種新冠和流感針的情況不理想，其中不足一成的6個月至3歲幼童已接種流感針。

重症兒童集中在3歲以下

聯署團體包括香港兒科醫學會、香港婦產科學會及香港護理學院等。聲明指，3年疫情的戴口罩措施，令各年齡層缺乏應對流感的免疫力，取消口罩令和放寬社交距離措施後，預計今年流感的肆虐將會對沒有免疫力的人群造成嚴重感染，近日流感和新冠感染個案都有上升趨勢，令人擔憂，尤其是6個月至3歲群組的新冠疫苗接種率仍然「差強人意」，但兒童感染流感或新冠引致的重症，主要集中在3歲以下未打齊針的嬰幼兒，建議家長應盡快帶子女打針，高危群組如孕婦、高齡或患有長期病患人士，亦應盡快接種。