衞生署：10個港人3個肥

【本報訊】衞生署發表新一份人口健康調查報告，發現超重和肥胖普遍率，較2014至15年度的普查都有上升，其中肥胖比率達到32.6%，超重比率22%。調查又發現，高血壓等慢性疾病仍然普遍，其中高血壓在15至84歲人口中患病率達到29.5%，糖尿病有8.5%，高膽固醇血症有51.9%。另外，逾83%人口有高鹽飲食，而鉀攝取量不足的有超過九成，兩者都是引致高血壓等慢性疾病的風險因素。調查利用風險模型推算，估計未來10年，每1,000名30至74歲人士中，有114人會患上心血管疾病。

2020/22年度人口健康調查為第3次全港性人口健康調查，於2020年11月至2022年2月期間分住戶訪問及身體檢查兩部分進行。調查訪問超過1.6萬名15歲或以上的陸上非住院香港人口，涉及逾7,400個家庭住戶，當中超過2,000名受訪者進一步完成身體檢查。首部分報告涵蓋住戶調查的結果已於去年12月發表，昨日發表的第二部分報告則涵蓋身體檢查的結果。

男性超重比率高於女性 署方分析上述的身體檢查結果，發現「超重」（即體重指標BMI≥23）佔22%，而「肥胖」（即體重指標BMI≥25）佔32.6%。其中，男性超重或肥胖的比率高於女性，19.7%女性屬超重、26.4%女性屬於肥胖；而男性經體檢評為超重的佔24.6%，肥胖更達39.4%。倘計及「中央肥胖」，以腰圍定義的話，即男士腰圍大於90厘米、女士大於80厘米，女性中央肥胖的比率為38.7%，稍高於男性的36.8%。如果以腰臀比例為定義，即男士≥0.90、女性≥0.85，結果是39.9%的男性屬中央肥胖，稍高於35.4%的女性。

衞生署說，進行足夠的體能活動、均衡飲食（包括進食足夠的水果和蔬菜）、保持健康體重、不吸煙和避免飲酒，都有助減低健康風險，而慢性疾病患者應定期由醫護人員跟進病情，市民在有需要時盡快求醫作健康評估，以便及早發現疾病和處理。