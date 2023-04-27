應對機場人滿之患 日本疫檢提早撤限

4‧29起旅客毋須打3針驗核酸 日本傳媒引述消息稱，日本政府將提早在4月29日結束入境防疫限制措施，此前日本表示會在5月8日結束限制措施。提前鬆綁是希望緩解日本5月1日開始長假期期間的機場擠迫情況，對於日本提早放寬，本港旅遊業界均認為對旅客的幫助不大，「同原本放寬差幾日，唔信啲客會為咗嗰幾日而提前出發」。

日本政府早前宣布，5月8日起把新冠病毒感染等級降至與「季節流感」相同的第5類，並於同日放寬入境防疫措施，遊客入境時不需要再向日方出示3劑疫苗接種證明或72小時病毒檢測證明，意味沒接種疫苗也可免檢測遊日。

港旅業指無助刺激生意 縱橫遊執行董事袁振寧表示，現時報旅行團，最快也要等待5月4日出發，與原來的放寬的日子相差只有數天，不相信客人「為嗰幾日」而提前出發。過去數月，即使日本維持多項防疫措施，絕大部分客人未有因為要打3針或做核酸檢測已卻步，他相信提早放寬無助刺激生意。

東瀛遊執行董事禤國全亦稱，旅行社正開放6至7月的旅行團名額，較少客人急於因應新政策而提早出發，旅行社亦難於兩三日開新團，相信對業務幫助不大。仍想短期內出發的人可選擇自由行，買到機票，訂到酒店便可出發。

隨着疫情消退，社會回歸常態，各國亦相繼放寬防疫限制。日本於去年10月11日起宣布，重新開放自由行旅客入境，惟入境者須提交接種3劑疫苗證明或出境前72小時內的檢測無染疫證明，但隨着新冠等級未來下調至第5類，這些措施將會結束。

按現行規定，外國旅客入境日本時必須出示打齊3針新冠疫苗的證明，否則需出示72小時內的新冠檢測證明。從內地入境日本的旅客，則無論有否接種新冠疫苗，均需出示新冠檢測證明。日本沒有說明5月8日起解除邊境檢疫措施的詳情。