地政總署不按指引 地圖最長拖12年未更新

【本報訊】政府要加強監察對土地的違規開發情況，其中一個方式是依靠地政總署的地圖，署方對地圖的更新頻次，有助執法部門比對後進行糾正行動。然而審計署發現，地政總署未按指引作定期更新，最離譜個案拖足12年仍未更新，審計署促訂工作時限。

本應至少每5年檢測 根據地政總署指引，需為地圖每隔1至5年定期變更檢測，即每張地圖的變更檢測工作至少每隔5年進行一次。然而審計署發現地署未按指引更新；截至去年11月，有96張地圖的最近一次變更檢測工作於5年前進行，最長的為12.3年仍未更新。

地政總署解釋，該96張地圖涵蓋的範圍屬非活躍或偏遠地區；其中有23張已於去年12月至今年2月期間開展更新工作。餘下73張地圖，署方僅指會優先處理有關的變更檢測工作。

此外，審計署亦指分區測量處的基本地圖更新工作更沒有訂下完成時限。其中10個分區測量處共有749項基本地圖更新工作未完成，當中有305項應在2015至2021年期間展開後，意味超過一年至最長7年仍未完成。