建造業創科基金 一成申請個案處理超時
【本報訊】政府於2018年成立建造業創新及科技基金，以鼓勵建造業使用創新建築方法和科技，惟審計署揭示發展局審批基金進度緩慢，更有一成申請個案處理時間超出規定。
當局原承諾30天內完成
根據資料截至去年9月，基金共批出2,760宗申請，涉及7.67億元資助。審計署昨日公布最新審計報告，稱發現基金部分申請個案未能在承諾時間內完成處理，其中截至去年9月，承諾在30天內完成處理的2,337宗申請中，有約一成處理時間超出規定；承諾在60天內完成處理的633宗申請中，亦有6.2%未能達標。
審計署認為，發展局需要採取措施，確保適時完成處理相對簡單的申請個案，複雜或涉及應用新科技的個案，應盡早徵詢相關評審小組委員會的意見。署方又指，自《港區國安法》實施後，建造業創科基金未有加入與維護國家安全的指引和規定，報告引述發展局指，去年8月就基金作出檢討，以加強涉及維護國家安全的事宜，惟截至今年1月，花近半年時間仍就建議徵詢法律意見。審計署建議發展局在考慮法律意見後，落實有關修訂。
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