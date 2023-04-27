醫輔隊非緊急救護車 使用率僅逾五成

【本報訊】審計署發現醫療輔助隊在團員管理、提供的服務及行政方面都有不足之處，例如隊員人數連續5年下跌、少年團員人數多年來不達標、非緊急救護車和城市救護車的使用率偏低、在郊野公園提供服務的可使用率低、記錄出勤及訓練的記事簿部分無記錄核實等。

少年團員多年來唔夠數 審計報告揭示醫療輔助隊有多項不足，於團員管理方面，2017至2022年期間，隊員人數由4,357人，減約兩成至3,514人，但隊籍的申請數目卻無增長，去年僅收到501份申請，按年減7%。此外，少年團目標是在2019年或之前招募3,000人，但截至去年底僅1,895名少年團員。

醫療輔助隊有一支由17輛救護車組成的車隊，分析2018至去年9月期間非緊急救護車和城市救護車的使用率，發現兩者使用率只有分別54%至64%，以及56%至69%。另外，隊方負責於星期日及公眾假期在郊野公園內8個範圍提供急救或救護車服務，但在2021年10月至去年9月期間，8個範圍中有7個並非隨時可提供服務。

部分出勤紀錄無法核實 行政方面，隊員要申領執行職責及訓練的薪酬與津貼，須填申請表及有記事簿記錄核實。審計署抽查了在去年9月的其中50份相關申請表，發現當中25次事件、涉248名隊員申請，無法以記事簿記錄核實。而醫療輔助隊在總部和各區有16個訓練場地，2017/18至2021/22的5個年度中，9個訓練場地使用率低於兩成。