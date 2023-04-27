海外實習青年違諾 無回港工作兩年 香港設計中心懶追討數十萬贊助費

【本報訊】擔當政府推廣設計及創意產業主要夥伴的「香港設計中心」被指管治不善，審計署指出，有獲資助遠赴海外實習一年的青年才俊未有遵守承諾，回港工作連續兩年，但中心未有追討所贊助數十萬元款項，亦沒機制監察其他獲贊助的人有否履行規定。

香港青年設計才俊培育計劃於2012年推出，贊助獲得香港設計中心「DFA香港青年設計才俊獎」的在職設計師或設計課程畢業生，赴海外實習或進修最多年半，而得獎者需要承諾完成實習或進修後回港，以及從事香港設計業最少連續兩年。若得獎者未能遵從規定，設計中心有權撤銷獎項並追回已支付的贊助。

僅電郵詢動向 無機制監察 不過，審計報告提到，在2017/18至2021/22年度期間，計劃共有54名得獎者，而截至今年2月28日，有26人已完成了海外實習或進修，但其中一人並無返港。報告提到，沒有文件紀錄顯示設計中心曾向該人採取行動。而即使得獎者返港，設計中心只會不時發電郵查詢得獎者最新動向，卻沒備存有否遵從從事香港設計業最少連續兩年的規定。

而設計中心在2018年至2022年間，首次獲委任的20名董事，70%無提交利益登記表格，但沒文件紀錄顯示中心曾追收未交的表格。