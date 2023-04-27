公圖借書買少見少 連續8年不達標

服務市民 紅日反而早關門 到訪勁減七成 審計報告揭示市民整體閱讀熱情連年下降，親身到訪公共圖書館人次持續下跌，去年僅1,190萬人次到訪，較2015年大減近七成。公共圖書館將外借圖書目標向下修訂後，仍連續8年未達標，外借不足率最高達50%，去年亦較目標低46%。報告亦要求康樂及文化事務署持續檢視圖書館開放時間，而圖書館除在「大時大節」休館外，部分分館在周日及公眾假期閉館或只開半天，令市民難以在放假之時享受閱讀樂趣。

親身到訪圖書館的市民愈來愈少，審計報告指2015年有3,770萬人次到訪圖書館，去到2019年跌至3,470萬人次，跌幅約8%。在疫情期間，2020年的到訪人次僅740萬，大跌79%。即使2021年回復至1,410萬人次，惟去年又再下跌至1,190萬人次，相較2015年數字大跌約68%。而圖書館的外借圖書目標向下修訂後，由2015年至2022年連續8年未能達標，不足率最多五成。

審計促持續檢視開放時間 另外，讀者對電子書需求未獲滿足，該署今年2月從一個電子書館藏中選出30本電子書審查，近半未能供即時借閱，已預約讀者人數最多達335人，熱門電子書未能提供即時借閱。

審計報告指出，康文署需要持續檢視圖書館開放時間。雖然康文署在2018年延長圖書館開放時間，惟僅在服務時間過後設立無人服務區域，供市民在閉館期間還書等。本報留意到，本港公共圖書館除了在元旦日、農曆年初一至年初三、耶穌受難日、聖誕節及聖誕節翌日這些大節日全部休館外，在元旦前夕、農曆年除夕、中秋節及聖誕節前夕只會開放至下午5時。

除規模最大的中央圖書館周一至周日（周三下午1時開館）開放至晚上9時，公眾假期開放至晚上7時外，其餘無論分區圖書館或小型圖書館，都會在星期日或公眾假期這些市民放假休息的日子提早閉館。當中小型圖書館只會在公眾假期開放至下午1時，而分區圖書館則開放至下午5時。

此外，報告提及要加強國家安全方面工作，康文署自前年展開檢視工作，從館藏中移除顯然不利於國安的書籍，但有關行動截至今年2月仍然進行中。康文署指圖書館有逾200萬項書目，需要檢視的書籍一直增加，而且內容複雜，不太可能為檢視工作訂出確切的完成日期。