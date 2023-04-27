含石棉物料 11校拖9年未拆

【本報訊】政府早於2005年完成計劃，把學校會對公眾健康構成迫切危險的「含石棉物料」拆除。審計署批評教育局在資助學校保養及改善工作上做得不足，該局於2014年發現有14所學校仍存有含石棉物料，要求校方委聘註冊石棉顧問，每兩年就有關狀況進行調查，惟直至今年1月，依舊有11所學校仍有含石棉的物料。

火柴盒學校細 申重置難獲批 另外，截至去年底，全港共有23所「火柴盒式學校」，教育局於2017年開展改善工程計劃，並於2019年完成。審計署批評教育局協助不力，2019年的完善工程未有處理該等學校的一些共通問題，空間根本不足以配合學校運作，致最終只能透過重置或擴充，才可長遠和徹底解決空間和設施不足問題。但在2017至2022年間，有19所「火柴盒式學校」申請重置，只有5所獲批。

而《港區國安法》去年實施，教育局要求中小學每個上課日均需升掛五星旗，以及每周舉行升旗儀式。審計署指出，許多學校尚未完成旗杆安裝，其中在去年的修葺工程周期內，82項安裝旗杆申請獲批，約三成安裝工程截至去年11月中仍未完成。