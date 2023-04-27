學生健康服務計劃 出席率低

【本報訊】衞生署每年花約兩億元提供「學生健康服務計劃」，不過，審計報告發現學生出席率偏低，由2017/18學年起的5個學年，整體出席率介乎30%至70%，當中以中學生較差，2021/22學年中六學生出席率為30%。而在需要進一步跟進評估的學生中，整體出席率亦僅42%至79%，部分人連續3、4年無出席評估。

僅30%中六生去做年檢 過去5個學年，衞生署提供的周年健康檢查，整體出席率介乎30%至70%不等。2021/22學年的整體出席率為55%，較2020/21學年的70%低。

比對不同學生的出席率，中學生的出席率普遍低於小學生，中六學生的出席率更低至30%，遠低於小一（79%）及中一（64%）。較高班級學生的出席率較低，就小學生而言，小一出席率為79%，小二至小六則介乎52%至59%不等。

就中學生而言，同一學年，中一至中六學生的出席率分別為64%、48%、46%、39%、34%及30%，出席率遞減。經學生健康服務轉介提供的進一步評估個案，整體出席率介乎42%至79%不等，其中營養評估的平均出席率最低。

此外，衞生署在2020年2月在學生健康服務網站推出網上問卷，收集學生健康服務的意見，但在2020年2月至2022年10月期間，僅收到87份問卷。綜觀電話調查及網上問卷結果，缺席主要原因均為忘記預約/應診時間。報告建議，衞生署需監察周年健康檢查的出席率，並探討進一步措施，改善學生出席情況。