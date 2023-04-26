離奇車禍日日有 學神亂闖招殺身

香港車多馬路窄，交通意外幾乎無日無之！馬路如虎口，交通規則要遵守，點都會命長久！之不過，港人揸車多心急浮躁，漠視安全車距；而過馬路嘅市民，有啲又心急，明明有天橋、斑馬線或行人隧道，為咗貪方便貪快嗰一分鐘，就咁冇咗一生！

嗱！上周六就有一名45歲男子，凌晨喺尖沙咀懷疑酒醉，棄用行人天橋橫過馬路，期間醉倒地下被一輛私家車輾過，當場死亡；司機涉危駕引致他人死亡及拒絕提供酒精呼氣測試樣本被捕；一般人又唔相信小心駛得萬年船！不！小心駕得萬年車！

各位，尋日上環又發生一宗恐怖奪命車禍。晨早8點44分，一輛電單車沿西區海底隧道駛過港島後，再沿干諾道西往中環方向行駛；惟去到中山紀念公園對開上天橋支路時，事發一刻，從行車紀錄儀片段流出，懷疑電單車意圖轉線，失控撞向一輛旅遊巴，電單車當場翻倒，29歲姓何鐵騎士倒地，頭部慘遭旅遊巴車轆輾過，當場爆頭。之不過，旅巴司機冇停低更駛離現場，途經駕駛人士見狀報案；惜救援人員接報趕至，證實何男已氣絕身亡，地面有大攤腦漿及血漬。其後執法人員喺柴灣小西灣富欣道一學校內，尋獲涉事旅遊巴，並以涉嫌意外後冇停車及報案，拘捕一姓關31歲司機。

呢單嚴重車禍帶出幾點重要訊息，值得大家引以為鑑和警惕。消息稱，鐵騎士何男僅持有「學牌」，我哋習慣叫佢哋做「學神」，因為電單車嘅車頭和車尾需掛上「學」字牌，學揸私家車、貨Van等都一樣，畀其他司機知所識別和趨避。而何男報住屯門欣田邨，懷疑佢「偷雞」駕駛電單車上快速公路出事。

即係咁：何男僅有「學牌」而冇正式駕駛執照，根據運輸署資料，「學牌」喺道路駕駛有諸多限制，包括不可駛入快速公路，亦不得駛入禁止學車路段，包括所有快速公路、大部分行車天橋及隧道。仲有電單車嘅頭尾都要掛上「學」字牌，學牌者平日上下班繁忙時間不能駕駛，即上午7時30分至9時30分、下午4時30分至7時30分亦不准於路上學習駕駛電單車。此外，只能喺限速50公里嘅路上駕駛。

何男似乎完全違反一個「學神」應遵守嘅規則，功夫茶懷疑佢因「偷駕心虛」亂闖高速公路，又喺繁忙時間由屯門經西隧出港島，想轉線一個分心就賴嘢！而旅巴喺意外發生後，冇停下報警依然駛走當冇事發生，又係離奇兼離譜！依家法例規定即使撞倒貓狗都要停車報警吖！功夫茶只能說「路上零意外，香港人人愛」係妄想！想命長久，首先大家要真正遵守交通規則！仲有切記咪貪快一分鐘而冇咗一生！