龍七公：「銀川菜心」帶給香港的啟示

喜歡下廚的讀者自然喜歡去街市，筆者也不例外。最近這幾年，菜檔豎着「銀川菜心」或「寧夏菜心」的牌子愈來愈常見。香港人喜歡吃菜心，無論快灼、蒜蓉炒、炒牛肉還是滾肉片湯都很受歡迎。那麼，在香港能愜意地吃上口來自遙遠銀川的菜心，會帶來甚麼樣的啟示呢？讓筆者細細說來吧。

互惠互利 合作共贏 要點一：跟國家的融合。銀川是寧夏回族自治區的首府，離香港1,949公里，相當遠。香港身處珠三角地區，但銀川卻位於北方的黃河流域，黃河由南向北流過銀川市中部。當地普通的一個鎮，平均每天都會有20噸蔬菜運往香港，高峰期每天的外運量還可能高達60噸。

這麼一來，我們在香港能吃上美味可口的銀川菜心，而對於寧夏當地居民來說，向香港提供蔬菜讓農民、物流運輸和鄉郊其他商業服務行業的收入都有所增加，更有效轉移了農村的剩餘勞動力，在增加農民整體收入之餘，也提高了當地的農業效益。港人喝着東江水，吃着銀川菜心，可見「跟國家融為一體」這件事在食物供應這個層面上，基本上是實現了。但當然，我們跟國家的融合不可能只是局限在滿足口腹之欲的方面。內地很多省市積極回應中央政府繼續深化改革開放的呼籲，而香港坐擁「背靠祖國、聯通國際」的優勢，如果互相合作，雙方都會得益不淺。所以，把跟國家的融合推廣到食物供應以外的其他領域，讓雙方在經濟、社會、文化和民生發展方面都獲益，是件非常值得做的事。

要點二：粵港澳大灣區只是個起點。國家的《十四五規劃綱要》支持高質量建設粵港澳大灣區，也要求香港積極參與。而原因很簡單，因香港本身也是大灣區的一部分，這毗鄰的格局提供了地理上優勢。但國家政策從沒有說香港只能配合大灣區的發展，或禁止大灣區以外的合作。所以，依筆者的看法，融入粵港澳大灣區發展，只是香港融入國家發展大局的起點，絕對不可能是終點。除了是起點，大灣區還很可能成為香港跟內地更廣泛地區合作的跳板，讓我們最終可以全面融入國家的發展大局。

要點三：大灣區以外的機遇多得很。前幾天，港區省級政協委員福建浙江經貿文化考察團訪問了浙江，獲得浙江省委書記在杭州接見。雙方都認為浙江和香港兩地有悠長的交流歷史，合作基礎堅實，合作前景更是無比廣闊。浙方指出，目前浙江省正處於高質量發展的關鍵階段，願意為投資者提供最優良的法制、人文、社會環境和政府服務，因此鼓勵港商在浙江進行投資，發現商機。

的確，為了長遠發展，香港應開始積極展望大灣區以外的合作機遇，特別像浙江這樣的長三角地區和華中、華北的省市。現在香港已經回歸祖國，跟長三角地區應該互利互惠，根本不存在競爭的問題。合作就能共贏，也必定能刺激香港的經濟發展。