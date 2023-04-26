不平則鳴：預算案能關浪費大門嗎

周前有關心本屆政府首份財政預算案的核心思想是否言行不一，即應慳則慳、應使則使的說法，同時舉出一實際開支的例子問筆者的看法，並質疑前行政長官林鄭月娥有堅尼地道前特首辦不用，要去金鐘另租用甲級海景寫字樓作卸任後其辦事處，符合政府節約原則否？

筆者回答早已在去年撰文反對，但反對無果，惟有草擬一首短句作回應，句云：「老董病而不用，貪曾貪而不用，林鄭有而不用。浪費公帑濫用，擦鞋官供其用。百姓反對無用。可悲！可怒！」藉此回答了現時堅尼地道前特首辦事處的使用情況和表示極遺憾！

當下立法會將在財委會特別會議開完之後，接着進行大會辯論、議員質詢和官員答辯後，便表決本屆政府提交的首份財政預算案了。就看市民的質疑和反對聲音，能否打動立法會內的袞袞諸公，包括議員和官員了。倘無權無勢但憤怒民怨的呼聲能打動官心和議員的心，對於林鄭使用的金鐘寫字樓的浪費公帑開支是可以撤回或調整，又或重新進行覆檢的。有關去年政府與出租者簽訂的租用合約，理應有更改的契機的，當下正好考驗議員的牙力心力和官員的官心了。

又或許，此時正是林鄭可以表演其一向自詡真誠為香港市民服務的誠意的時候，她可大方得體地告訴政府當局，為體恤民苦民困，心繫港人，決將每月百萬計開支全數轉作紓解民困之用，遷回堅尼地道前特首辦公室，與港人共甘共苦，共度時艱，用實際行動支持香港及治及興。那末的話，將名留青史矣！就看「千里之行」願開步否？

水上扒龍船，岸上有人見。無權無勢的老百姓，只有瞪眼看預算案能否關上浪費之門了。