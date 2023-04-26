言必有舜：完善九西公營醫療服務

香港人口老化問題嚴重，對公營醫療服務需求不斷增加，特區政府分別在2016年和2018年施政報告推出兩個十年醫院發展計劃，建議重建或擴建現有公立醫院。筆者早前到訪廣華醫院，參觀其完成重建後的設施，並與管理層交流。規劃已久的醫院重建服務，將於5月投入服務。稍後，還有第二期的重建工程及撥款。

筆者所服務的九龍西區，兩間龍頭醫院包括廣華醫院及伊利沙伯醫院亦先後進行重建和擴建工程。第一期重建後的廣華醫院新大樓，樓高17層，提供14個臨床專科服務。急症室面積擴大2.6倍，增加40張急症病床、流感病徵隔離區域和引入急症室醫療紀錄電子化系統等，為未來有機會再出現的大型傳染病作準備。其日間醫療護理服務設施面積亦擴大3.6倍，增設診斷和放射服務。手術室數量由10間增至20間，第一期重建先增加4間，並新增內科腫瘤科等服務。相信透過優化醫療設備，有助提升日間服務的質量，減少求診病人看病時的折騰。

然而，面對九龍西區人口老化加劇及市民慢性疾病增加，居民對公營醫療服務需求是迫切且龐大的。廣華醫院雖已完成第一期重建，但第二期重建需時6年半，當局有必要加快開展第二期工程項目，壓縮工程時間，例如引入建造機械人技術，減少興建及裝修工序所需時間，讓醫院盡快全面投入服務，做到以「病人為本」的理念。

另外，伊利沙伯醫院的急症服務將於2025年搬遷至九龍中的啟德醫院，但同區廣華醫院完成兩期重建後，提供的1,600張病床，數量仍不及伊院原有的近2,000張，當局至今仍未交代伊院搬遷後的具體安排。筆者促請當局務必保留伊院的急症服務及把原址續作醫院用途，以應付油尖旺區居民需求。