強詞有理：西方玻璃心

信言不美，美言不信。中國駐法國大使盧沙野日前接受法國媒體採訪，認為根據國際法，蘇聯前加盟共和國不是實質的主權國家，因為沒有國際協議賦予他們主權國家的地位，克里米亞也未必屬於烏克蘭。他有說錯嗎？一點也沒錯，歷史事實就是如此。西方國家氣急敗壞，對其口誅筆伐，歐洲議會一班反華議員甚至聯署要求法國將盧沙野列為不受歡迎人物，這只能說明他們玻璃心，也反映他們雙重標準。

一切都是歷史遺留下來的問題。蘇聯解體後，有些加盟共和國分裂成獨立國家，卻沒有按照國際慣例與周邊國家簽訂任何邊界協議，所以根本不符合國際法，也不受任何法律保護。至於克里米亞，本來就是俄羅斯領土，蘇聯時代劃給烏克蘭管轄，現在既然烏克蘭已經獨立，而且和俄羅斯反目成仇，俄羅斯取回自己的土地，不也是合情合理嗎？

歐洲議會那班反華政客聲稱，任何國家都無權質疑他國的主權，主權不是一個外交玩具，而是國際關係、國際法和《聯合國憲章》的基本要素。說得多麼冠冕堂皇，既然他們還知道要尊重他國主權，為甚麼不斷干涉中國內政？他們長期在台灣、新疆、西藏、香港問題上指手畫腳，甚麼時候尊重過中國主權？特別是立陶宛這個鼻屎大的國家，屢屢在台灣問題上挑釁中國，現在盧沙野大使只是就事論事陳述歷史事實，他們就破口大罵，未免太狂妄了。

全世界都知道，最不尊重他國主權的就是美國，一直肆意干涉甚至侵略他國，這班西方政客從來沒有說句公道話。說穿了，他們不僅持有雙重標準，壓根兒就是美國的奴才。當國際法和聯合國憲章對其有利的時候，他們就搬出來用；相反，當國際法和聯合國憲章對其不利的時候，他們便棄如敝屣。這就是西方的強盜邏輯！

最奇怪的是，有些中國人鸚鵡學舌，跟隨西方輿論批評盧沙野大使，有人說他太過鹵莽，有人說他不懂國際法。實際上，盧沙野作為一名資深外交官，對國際法的認識比誰都深刻，絕不會無的放矢，那些批評他的人要麼自己淺薄無知，要麼本身就是西方代言人。他們在西方面前跪得太久，已經站不起來，以至處處替洋主人着想。只要中國外交官說句硬話，就被批評為「戰狼」；只要西方輿論不高興，就一定是中國的錯。