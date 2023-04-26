坦言集：大勢改不了

中東失掉，烏克蘭不勝而僵持，拉丁美洲不穩，歐盟離心，美國全球霸權左支右絀。借債擴軍，一方面受中俄軍備競爭的壓力。另方面，負債沉重，泡沫的金融危機似爆未爆，顧慮重重。美國作為全球霸主的生涯並不好過。國際形勢大變，它的策略亦不敢改弦易轍，背棄它的既得利益勢力。即使改變，亦即要放棄至少部分霸權，損失大，更難安撫支撐政權的各種既得利益。

美國是進退維艱，坐視中俄勢大，新興各國聯手顛覆美國及西方百多年建立的霸權。除非美國掀起世界大戰，用核武攻擊中俄，否則的話，大勢已去，不可扭轉，但今天的中俄，不是二次大戰時的日本與德國，都有同樣的核武。就連印巴亦有，伊朗與北韓差不多完成核武的裝置，縱使讓以色列用核武收復中東，日本消滅北韓，也阻止不了伊朗與北韓的反制。在中東中亞敗走之後，烏克蘭變成戰爭泥沼，美國的紙老虎實質已暴露無遺。它的國際政治本錢也喪失殆盡。餘下的，不過是小破小壞，希冀阻止國際政治進入多極時代。

例如蘇丹，例如利比亞，美國與西方還可支援地方勢力分裂國家，進行內亂。然而，法國駐軍在西非被逐，顯示出西方殖民主義的江河日下，美國再沒法借助歐盟之力，統率西方來抑壓其他國家。即使蘇丹、利比亞，俄羅斯還會介入，大和解後的阿拉伯國家組織應有條件斡旋，而且這兩國的動亂動搖不了中俄協力，也沒法打擊伊朗與沙特阿拉伯的大和解，只稍勝庫爾德人在伊拉克、敍利亞。後者早晚在伊朗與土耳其、沙特合力之下，被迫接受斡旋收縮，回到地方自治而不是今天劃地割據的局面。美軍在敍利亞的非法駐軍也正被迫撤退，庫爾德人失美軍支援，也可能要放棄與美軍一起佔據的油田。在多方合力壓迫下，庫爾德跨境獨立的機會便要失落。

美國餘下的只是難以戰勝，但負擔日重的烏克蘭戰爭，可歐盟各國已感疲累，不滿反對聲勢日增。還可博弈的是台海問題，因日本南韓支撐美國。台海還未演變成戰事，美國仍可在中國不願武統之下多生事端。但中國武統是最後手段，在此之前，還有多種手段，台灣不是烏克蘭，美國怎樣將之武裝化？中國還可在自行選擇的時間裏武統或把武統分階推行。美國的干擾還是改不了國際大勢變化。