政情：厭惡性設施擾民 議員叫搬去岩洞

為配合將軍澳137區大規模建屋計劃，政府計劃喺132區容納6項厭惡性設施，令當區居民嬲爆。立法會一個事務委員會尋日討論個別政府設施搬入岩洞嘅建議，而多名議員建議將6項厭惡性設施搬入岩洞，減少對居民嘅滋擾。

將軍澳居民叫苦 所謂6項厭惡性設施，係指132區對出以填海同削坡方式，提供最多約25公頃土地，以重置137區嘅公眾填料轉運設施同混凝土配料廠，另設電力設施、建築廢料處理設施、廢物轉運站同海上垃圾站。身兼行政會議召集人嘅議員葉劉淑儀話經常收到將軍澳區居民投訴，既然政府已有一套岩洞嘅發展大綱，咁就可以將相關厭惡性嘅設施搬入岩洞，以減少社會爭議。

議員林素蔚都問政府會唔會考慮將132區嘅厭惡設施搬入岩洞，另一名議員洪雯就話發展局喺2018年土地供應專責小組嘅報告中，承認就每平方米地面面積嘅造價成本而言，岩洞嘅發展係最昂貴，比起近岸填海高出幾倍，但係一啲厭惡性嘅設施，冇人鍾意起喺屋企門口，雖然成本高，若可減少對居民嘅滋擾，向岩洞發展係比較適合，正如葉劉指將軍澳132區嘅6個厭惡性設施，對當區居民滋擾好大，佢認為適合考慮作岩洞發展。

發展局副局長林智文話，由於有關132區嘅公眾諮詢啱啱結束，正喺深化緊個設計，亦都會考慮係咪削坡或用岩洞處理相關設施。