政情：狄志遠倫敦跑馬拉松 慢到似散步

日前圓滿結束嘅倫敦馬拉松，跑手之一嘅議員狄志遠（Dick）完賽後未踏上歸途，佢嘅社交專頁已經有網民留言，要求分享今次跑倫馬嘅成績。其實阿Dick跑完冇幾耐，其成績已上載相關嘅大會網站，佢係用咗6小時46分零7秒跑完42.195公里嘅路程，阿Dick頭15公里保持時速7公里，但明顯愈跑愈慢，接近一半路程徘徊於時速5至6公里之間，於是有口痕網民嘲笑佢係「倫馬散步」。

話上咗年紀 唔退步已好好 對比一般馬拉松賽事嘅6個鐘時限，有網民話阿Dick以呢個速度喺香港跑渣打馬拉松嘅話，應該畀大會「的」咗上巴士啦！就今次賽事嘅表現，阿Dick話跑頭20公里都還可以，但之後就好吃力。

阿Dick將於11月去紐約跑馬拉松；為免缺席周三嘅立法會大會，仲已經計劃周四或周五啟程，周二返抵香港。而明年佢就打算跑波士頓馬拉松，不過未報名。

阿Dick話上咗年紀，好難突破自己過去嘅成績，能夠保持狀態唔退步已經算好好㗎啦。