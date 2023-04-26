政情：創科發展得把口 智慧城市難感受

國際管理發展學院早前發表2023年智慧城市指數，香港由2021年嘅第33位躍升至第19位，然而喺現實層面，即使港府銳意創科發展，唔少市民都感受唔到科技便利。立法會尋日召開發展智慧城市事宜小組委員會會議，創新科技及工業局局長孫東承認，市民對本港科技發展難有切身體會，亦難以取得本港科技發展與法律法規嘅平衡，喺科技普及化上，與內地、新加坡等地區仍有不少差距。

委員會主席葛珮帆，指本港嘅科技應用上，市民難有獲得感與幸福感，長者更難以掌握應用，質問有無普及化措施？孫東強調本港智慧城市排名有所上升，成績斐然，但承認與排名第7嘅新加坡，以及第12名嘅北京係存在一段距離，但對於本港整體競爭力有莫大幫助，相信社會各界努力與科技高速發展，市民最終會有所得益。

電子支付欠普及 議員李梓敬則質疑港府喺電子支付等應用科技嘅普及化，舉例話派發消費券時融入電子支付作為消費工具，但唔少市民反映話部分場景譬如的士或街市等未能廣泛使用；而內地嘅電子支付系統，好多本地商戶無法自由銜接轉換，更遑論向老人家推廣使用。

對於有議員憂慮增加智能燈柱嘅創科措施，會否觸及私隱條例嘅法律風險？孫東解釋話本港目前嘅法律法規，需因應科技發展而適時跟進，喺公共利益與個人私隱方面取得平衡。陳紹雄議員亦指，政府從創科規劃1.0到3.0，仍難有實體產品交代，是否需要喺不同時段設立不同嘅關鍵績效指標（KPI）嚟幫助政府施政。孫東回應話，短期內除增添智能燈柱外，亦全力聚焦「智能政府」嘅發展，會適時檢討咁話。

有議員認為本港嘅科技應用差，市民難有獲得感與幸福感。 孫東 李梓敬 葛珮帆