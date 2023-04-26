掉包走犯案 警死撐不涉羈留機制

【本報訊】西九龍裁判法院本月10日發生「掉包」走犯案，事件引起社會關注警方處理保釋程序有否漏洞。保安局回覆議員鄧家彪的信函表示，初步調查所得，是次事件涉及人為因素，與相關部門處理被羈留人士機制無關，警方會在司法程序完結後展開紀律覆檢。

保安局指人為因素 將紀律覆檢 局方指，事件發生後，執法部門已提醒各人員，包括各報案室及裁判法院，遵守處理被羈留人士的內部指引，人員如對被羈留人士的身份有任何懷疑，應作更詳細的查詢以核實其身份。有關部門已就事件進行檢討，加強人員培訓，以及研究引入相關科技協助處理相關工作。

一名涉嫌販毒的姓陳男子當日於法院的臨時囚禁室等候還押期間，買通一名獲批保釋、涉嫌襲擊案的姓林男子，雙方交換身份識別的文件及手帶。陳男冒認對方最終成功獲准保釋，逃離法院。林男其後因涉嫌誤導警務人員被捕，陳男則於同月13日因涉嫌誤導警務人員及在合法羈押下逃走被捕。兩人已被暫控上述罪名及於西九龍裁判法院提堂。此外，陳男的妻子因協助罪犯落網，她涉嫌於丈夫逃脫後提供金錢協助。