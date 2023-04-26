逾月33毒案共逮82人 最細15歲

【本報訊】執法部門於3月19日至4月23日進行代號「沙鷗」的反毒品行動，共破獲33宗毒品案，共拘捕59男23女共82人，年齡介乎15至55歲。被捕人士包括一名15歲少年、47男20女本地人士、一名內地男子、8名外籍男子、3名外籍女子及兩名非華裔男子。該名15歲少年已輟學，當中亦有3名學生。

檢158公斤各類毒品 值4200萬 行動中，人員檢獲重約158公斤不同種類的毒品，包括大麻、四氫大麻酚（THC）及大麻二酚（CBD）產品、可卡因、氯胺酮（K仔）、海洛英、冰毒及「毒郵票」等，總值約4,200萬元。至於檢獲數量最多的是大麻，共重141公斤，連同其他大麻製品，市值約2,900萬元。

其中，人員於4月11日在葵涌一幢工廈內，破獲3個由同一集團經營的大麻種植場，檢獲共753株、共重77公斤的大麻植物，拘捕3男一女越南人。此外，人員在4月18日，於元朗新田破獲一個由本地男女管理的大麻儲存倉及分銷中心，檢獲約33公斤大麻。

另人員巡查不同娛樂場所，並針對有販毒集團利用網上平台銷售毒品採取行動，結果拘捕13名男女涉利用網上平台銷售大麻，以及搗破11個大麻銷售及儲存倉。