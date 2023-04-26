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翠林邨業主大會揭冒簽授權書 拘一男
涉案男子被帶走扣查。
【本報訊】將軍澳翠林邨早前舉行業主大會後，執法部門接獲多個業主報案，指懷疑被人假冒身份，簽署出席大會的授權書。該區執法人員根據線報及經深入調查後，鎖定懷疑涉案的目標人士，並於本周一中午在西貢區，以涉嫌「偽造文件」，拘捕一名姓莊（30歲）本地男子，並把他帶走扣留調查。
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