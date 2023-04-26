東區醫院爆鹹水管 牙科 公僕診所 癱瘓

水壓難擋 浸主座走廊電梯大堂 公立醫院事故停不了！昨日清晨6時許，東區尤德夫人那打素醫院主座大樓一樓，一條鹹水管突然爆裂，導致主座一樓及地下電梯大堂和走廊水浸，該院即時安排工程人員搶修及清潔受影響範圍。現場所見，爆鹹水管位置附近牆壁爆裂，相信遭水壓沖破。受事件影響，衞生署柴灣政府牙科診所、東區醫院口腔頜面外科及牙科部在昨日早上暫停服務，衞生署柴灣公務員診所則需全日暫停服務。

至下午約1時，東區醫院表示主座及東座的沖廁水暫停供應，部分升降機需暫停服務以進行安全檢查及所需的修復。醫院已在各個樓層加派人手協助及疏導人流，相關部門正進行搶修及清潔受影響範圍，希望能盡快恢復有關服務。該院亦已透過早期事故通報系統，向醫管局總辦事處呈報事件。

公院豆腐渣 石屎剝落儀器甩殼頻現 公立醫院事故數之不盡，單在4月已發生8宗。本周一（24日）下午，屯門醫院主座手術室女職員更衣室，發現有石屎塊掉落假天花上，院方圍封現場及安排緊急維修。上周三（19日），沙田威爾斯親王醫院手術室，一道自動門路軌的鋁金屬外殼脫落，該鋁金屬外殼用作修飾路軌內的電線面板。本月15日中午，屯門醫院3樓手術室一組懸掛儀器的吊臂，於進行手術期間有塑膠外殼鬆脫，並卡在吊臂的轉接位。

此外，本月11日，東區醫院臨床腫瘤科一道病房自動門上一件用作修飾內部電線面板的外殼裝置，在開關時脫落並擊中一名護士。本月8日，青山醫院A座大樓一個病房內的多用途活動室，因為石屎剝落須進行維修，部分剛用作修補石屎的物料脫落至假天花上。本月7日，葵涌醫院一個女成人精神科病房的走廊，有一塊約60厘米乘31厘米的假天花掉落。本月4日，瑪嘉烈醫院J座辦公大樓對出的有蓋行人通道，有一塊約25厘米乘10厘米批盪掉落。