狗狗捱車撞 外傭抱走遭喝止

【本報訊】前日晚上9時許，藍田區一名外傭攜狗隻落街散步，期間途經安田街18號對開，懷疑沒有綁好狗繩的狗隻突然衝出馬路，結果遭一輛駛至的客貨車撞及，狗隻後腿受傷。客貨車姓郭（39歲）男司機赫見發生意外，隨即停車報案求助。外傭疑因驚慌過度，抱起受傷狗隻離開現場，途人見狀隨即喝止。

有市民拍下當時情況，影片顯示狗隻捱撞後，不停吠叫兼受驚亂竄亂跳，外傭見狀趨前查看其傷勢。未幾，狗隻倒地不斷擺尾，外傭似乎無所適從，蹲下查看狗隻情況，此時狗隻已一動不動，情況不樂觀。

主人報案 交愛協治理 其後，外傭欲抱起狗隻時，有女途人大聲喝止「唔好搞呀、唔好搞呀」，有男途人則大叫「唔好掂隻狗，唔好再郁佢呀」，由於狗隻紋風不動，他更懷疑狗隻已傷重死亡。肇事司機報案期間，同時詢問外傭是否狗主，女途人則回應「佢唔係主人，佢係工人。」

而有另一段影片顯示，涉事外傭抱着狗隻離開現場，有途人大叫「有冇搞錯呀」。據了解，狗主獲悉事件後，已報案要求愛護動物協會人員到場，把受傷狗隻檢走治理。