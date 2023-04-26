飛墮𨋢槽底 73歲清潔工分屍

【本報訊】觀塘發生奪命工業意外。昨日傍晚6時許，執法部門接獲巧明街100號友邦九龍大樓保安員報案，指一名姓成（73歲）男清潔工人，疑於大廈高層意外墮進升降機槽內。消防接報後派出7輛消防車及3輛救護車趕至，並且出動高角度搜救專隊展開救援，人員在升降機槽底發現事主，惟已證實他當場死亡，遂動用設備把其遺體運返地面，初步估計他在進行清潔工作時發生意外。

30樓風櫃房逃生門開啟 消息指，事主當時負責清潔風櫃房及其他設備房間，他與3名女清潔工由33樓開始往下進行清潔，至30樓時，有清潔工聽到事主「呀」一聲後就失去蹤影。此時，風櫃房的逃生門開啟，女清潔工懷疑有人跌落升降機槽，於是通知控制室保安報案。由於其他清潔工友沒有目擊案發經過，事故原因有待進一步調查。

至於該電梯槽底與3部升降機相通，每個槽底面積約兩米乘兩米，事主墮下時肢體折斷，主要肢體被發現在33號升降機槽底，左腳殘肢則在34號升降機槽底。初步相信意外不涉及升降機故障，而在各樓層亦未發現有升降機門開啟，事故原因有待勞工處及機電署等部門跟進調查。勞工處指，接報後已派員到場調查意外原因。