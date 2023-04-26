輾斃學牌鐵騎士 旅巴一走了之

上環快速公路出事 小西灣截車拘司機 孝順顧家的90後鐵騎士，昨晨駕駛電單車沿西隧往中環方向行駛，當駛上上環干諾道西天橋時，期間懷疑失控，越線撼撞旅遊巴後翻側，鐵騎士被捲入車底，復遭車轆輾爆頭肝腦塗地，涉事旅遊巴事後疑不顧而去。人員其後在小西灣尋獲涉事旅巴，司機涉嫌兩宗罪被捕。據悉，死者持「學牌」，懷疑「偷雞」駛上快速公路出事。有保險業人士指，若司機違法而命喪輪下，保險公司將不作賠償。

慘死鐵騎士姓何（29歲），據悉與年邁祖母，同住屯門欣田邨逸田樓約4年，最近一直做散工，為人孝順，平時會給數百元祖母飲茶。何的父母俱居於屯門區，母親剛做完手術，祖母暫時未悉噩耗。

昨日早上8時許，何駕駛電單車，沿西區海底隧道抵達港島後，再沿干諾道西往中環方向行駛。惟至中山紀念公園對開上天橋支路時，電單車懷疑失控，與一輛旅遊巴碰撞後繼而翻側。

有「車Cam」拍下意外一刻，顯示電單車沿右線行駛，與左線的旅遊巴平排而行，惟駛至上址一右彎時，電單車懷疑失控逐漸靠左，然後越過分隔路面的虛線，撞上旅遊巴右車身。

頭盔飛脫 腦漿塗地 兩車碰撞後，何連同電單車倒地，他疑捲入旅遊巴右邊車底，復遭旅遊巴右尾轆輾過頭部，頭盔飛脫當場頭部爆裂。此時，旅遊巴車尾亮起煞車燈，並且一度減速，但最後沒有停車駛離現場。有途經駕駛人士見狀，慌忙協助報案。

救援人員接報趕至，經檢查後證實何男當場身亡，地面遺下大攤腦漿及血漬。執法人員封鎖現場，用帳篷遮蓋遺體，並調查意外原因及追查旅遊巴下落。其後，人員在柴灣小西灣富欣道尋獲涉事旅遊巴，隨即圍封該車檢驗。人員經初步調查後，以涉嫌「意外後沒有停車」及「意外後沒有報案」，拘捕姓關（31歲）司機並帶走扣查。消息稱，何男僅持有「學牌」，未有正式駕駛執照，懷疑他「偷雞」駕駛電單車上快速公路出事。

學牌禁入快速公路 有保險業人士表示，若司機做出違法行為命喪輪下，保險公司將不作出賠償。有專業駕駛人士指出，「學牌」是給學習駕駛執照人士使用，在道路學車時必須掛「學牌」標誌，遵守運輸署《學習駕駛執照持有人應遵守的規條》，且於指定時間及道路學車，例如只能在限速50公里的路段駕駛。另外，「學牌」是讓學車人士掌握實際路面經驗，亦讓尾隨司機保持警惕，若無掛上「學牌」標誌駛上高速公路，無異於置個人於危險環境，「學神」千萬要留意。

根據運輸署資料，學牌不可駛入快速公路、大部分行車天橋及隧道，亦不得駛入禁止學車路段；電單車後座不能載人，車頭和車尾需掛上「學」字牌；學牌在平日上下班繁忙時間不能駕駛，即上午7時30分至9時30分、下午4時30分至7時30分不准在路上學習駕駛電單車。