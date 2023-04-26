審訊第50日 控方終解鎖鍾錦麟手機

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權，當中16人不認罪，案件昨於西九龍法院續審，民主動力前召集人趙家賢完成作供。被指是初選組織者之一的被告鍾錦麟，他原本獲安排接着出庭作證。惟控方表示，上周六（22日）才成功解鎖鍾的手機。法官形容控方到審訊踏入第50日，才提出呈交新證據是不理想，並坦言不排除要重新傳召區諾軒或趙家賢出庭，亦相信辯方需時檢視，暫定案件押後今日續審，會視乎辯方看法，再決定審訊進程。

趙家賢稱終極協議行使否決權 趙家賢接受盤問時指，新界東選區在2020年5月5日舉行協調會議，當時會上不同陣營人士對否決財政預算案與否持不同意見。戴向他說會處理及跟進。至6月8日，趙要求戴將選區協議最後版本交予他，戴給他的版本上寫到「會」運用否決權。趙同意，5月5日至6月8日期間，新界東沒再舉行協調會議。但由於戴耀廷說會接觸候選人，加上戴用了WhatsApp廣播功能傳閱文件，因此趙相信戴的說法，並把戴傳給他的最終版本視作共識。

趙完成作供後，控方向法庭表示，上周六才成功解鎖將會以控方證人身份作供的鍾錦麟的手機。法官指，該手機一直在執法部門手上，為何審訊踏入第50日才得以解鎖，另亦關注鍾為何不願意提供密碼予控方。控方解釋，因鍾忘記解鎖密碼，執法人員擔心若多次輸入錯誤密碼，有機會令手機內的資料自動刪除。直至後來技術上的改進，終成功解鎖手機。控方表明不會依賴新證據。辯方大狀指，有關證據涉及超過2,000項WhatsApp訊息及大量附件，需時檢視。法官認為，最理想做法是讓辯方充分準備才傳召鍾錦麟，又謂不排除辯方審視新證據後，需重新傳召區諾軒或趙家賢出庭。案件編號：HCCC 69/2022