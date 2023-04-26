DSE中文考生死領悟 學子嘆刁鑽

【本報訊】香港中學文憑試中文科昨日開考，被稱為「死亡之卷」的中文科卷一閱讀能力的課外篇章，兩篇白話文皆取材自台灣作家，分別是陳列的《我們去唱歌》，及簡媜的《一竿冷》。該科卷二寫作，其中一題要求記敍一次百感交集的聚餐。有考生稱今年試題難度較高，直言「炒晒」，認為課外篇章主旨難掌握，整體應試信心不大。

直言試題難度較往年高 文憑試昨舉行中文科卷一閱讀及卷二寫作考試。卷一共有3篇閱讀篇章，其中兩篇白話文均來自台灣作家；而文言篇章則摘錄自紀昀（紀曉嵐）的《閱微草堂筆記•卷三》。有考生一踏出考場即慨嘆「炒晒」，其中黃同學及徐同學均表示，今年閱讀篇章《一竿冷》較難讀懂，需花大量時間理解主旨，認為和往年試題相比「難咗好多」。今年的文言篇章並無提供註釋，二人皆表示需時理解，尚剩餘一、兩題未及完成。

廠商會中學中文科科主任何嘉泳指，考評局近年喜用當代台灣作家的作品設題，對今年白話文篇章選材不意外。她認為《一竿冷》篇章，考驗考生對生死哲學的領悟，尤其以第18題的問法程度更高，要求考生分析整文主旨，再說明作者對生與死的看法。寫作卷方面，該校另一名科主任簡慧貞認為，今年3題難度相若，皆以生活化取材，相信考生有足夠材料可寫。