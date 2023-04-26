最低工資 70%受訪者倡一年一檢

【本報訊】最低工資委員會現正就優化法定最低工資檢討機制進行諮詢，勞聯早前進行問卷調查收集業界意見，於昨日公布調查結果。發現當中有逾70%受訪者認為，最低工資水平的檢討周期應改為「一年一檢」；另有75%受訪者認為最低工資的調整幅度，必須保障工人收入不會過低，並保障工人收入可應付生活的通貨膨脹。

勞聯表示，最低工資凍結4年後，法定水平將於下月1日上調至每小時40元，增幅約6.7%。不過，據早前消費者委員會公布的去年超市價格調查發現，近70%貨品都有加價情況出現，其中以「糧油食品」平均售價升幅最大，達5.4%。統計處資料亦顯示，過去4年的甲類消費物價指數按年變動百分率累計上升7.5%，其中食品及不含酒精飲品更累計上升21.3%。

上調未追及4年累計通脹 此外，統計處《收入及工時按年統計調查》亦發現，2019年至2022年間，每小時工資中位數僅由73元，上升至77.4元，累計上升約6%；第5個百分位數同樣只由41元，微升至42.4元，反映基層工友的工資上升幅度遠低於一般市民，最低工資即使調高至40元，仍較4年前第5個百分位數低，意味最低工資上調後仍追不回4年累計的通脹，貧者愈貧的情況仍未扭轉。

勞聯認為，無論是討論形式，或是以方程式計算最低工資調整水平，均須考慮將檢討周期定為「一年一檢」，以更準確反映市民的生活情況及經濟實況；並須確保工資調整水平高於通脹，保障基層勞工能應付基本家庭生活需要。