發表報告關注黎智英被捕 英議會倡制裁港高官 港府斥抹黑強烈不滿

【本報訊】英國國會「跨黨派香港小組」近日發表一份報告，其中建議制裁該些拘捕壹傳媒黎智英及關閉《蘋果日報》的港府官員，包括特首李家超。港府昨回應指，相關報告假借新聞自由之名，對香港落實《港區國安法》、維護法治等情況作出顛倒是非及污衊抹黑，港府表示強烈不滿和堅決反對，強烈敦促相關英國政客立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為，並立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。

當局強調，本港律政司在《基本法》第六十三條的保障下主管刑事檢控工作，不受任何干涉；並嚴謹和客觀地按照《檢控守則》，以證據和適用法律就每宗案件作出獨立的檢控決定。律政司在有充分證據令案件有合理機會達致定罪，以及在合乎公眾利益的情況下，才會提出起訴。

轟謬論連篇 政治凌駕法治 政府指，相關英國政客一再惡意詆毀《港區國安法》，肆意干預香港依法施政、破壞香港法治，更對《港區國安法》實施讓廣大香港市民生活和經濟活動回復正常、營商環境恢復的實況置若罔聞，批評該等政客所謂報告內容是謬論連篇，以政治凌駕法治，試圖破壞香港繁榮穩定，只是自暴其短，理屈詞窮，注定失敗告終。

壹傳媒黎智英與6名壹傳媒及《蘋果日報》高層，連同集團旗下3間公司，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，及串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物等共4罪一案，定於本年9月25日開審，預計審訊40天，案件將由3名國安法的指定法官審理。