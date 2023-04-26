建制撐避免社會分化 泛民憂多元聲音消失

周浩鼎

【本報訊】對於政府指區議會將保留一定的直選議席，身兼政制事務委員會主席的建制派議員周浩鼎認同多元模式產生辦法，又強調一人一票非靈丹妙藥，但民主派則批評若恢復委任及間選是倒退，民主黨主席羅健熙更反駁有關區議會「政治化」言論，並憂改制後「多元聲音」消失。

議員稱一人一票非靈丹妙藥 周浩鼎認為未來區議會改革，必須在地區層面體現行政主導和良政善治，以及避免社會分化及極端分化，亦需找有智之士加入區會。他指很多人士堅持某種模式才正確，尤其是以有外部勢力強調只有直選模式才是民主，妖魔化其他模式，亦煽動很多分化及政治仇恨，一人一票未必是解決一切問題的靈丹妙藥，正如立法會新選舉制度能夠體現到良政善治、避免民粹主義，同時亦避免分化，故多元模式產生區議會是適合發展，可避免社會分化及極端分化。

針對政府對現屆區議會的批評，羅健熙不表認同，指在日常區議會的議程當中，「99.9%都是圍繞民生為主」，雖然其中亦包括一些政府不常討論的政治議題，例如政改。他亦反駁官員「政治化」指控，稱就算被官員批評最厲害的2019屆區議會，都是竭盡全力服務民生。但他承認部分區議會可能有個別尖銳事件或者「政治化」的情況，但區議會一直與各部門合作，參與數不盡的民生建設包括香港仔街市翻新改造等。至於該黨會否參選，他指需待區議會改制結果再作討論，亦需時收集黨友以及市民意見。

羅健熙