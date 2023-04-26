區會去政治化防叛 直選議席料不過半

餘額歸委任間選 總人數與現屆相若 區議會任期年底屆滿，但存廢未明。港府昨指地方行政檢討已進入審議尾聲，明確指區議會作為地區行政和諮詢的重要一部分，「值得保留」，而下屆區議會的議席數目會與現屆議席數目相若，即479席，有多種方式並將保留一定選舉成分，薪酬及津貼大可考慮不變，但需確保區議會「去政治化」，貫徹行政主導。有政界人士預料直選名額會少於一半，其他由委任與間選構成。

現屆區議會總共有452個直選議席及27個當然議席，合共479席，但經過區議員辭職潮及宣誓後，區議員數目大幅減少，更被政府形容為殘缺不存，甚至削去撥款權。政府昨更大肆批評現屆區議會，有大量區議員作出違反區議會職能的行為，有區議員鼓吹「港獨」，助長「黑暴」，反對《港區國安法》，肆意干擾和阻止政府施政，分化社會，惡意反對民生建設，損害民生福祉，破壞香港利益；大量區議員亦拒絕宣誓，以各種借口辭職，亦有區議員因為宣誓無效被取消資格，拒絕接受中國是香港的主權國，對香港行使主權，情況不能接受，必須撥亂反正。

國安放首位 貫徹行政主導 政府指檢討有兩個主要部分，包括檢討區議會的職能及組成，令其「去政治化」，政府不會准許區議會成為「港獨」平台，不會准許區議會違反《基本法》或干擾政府施政，香港社會不能夠容忍區議會被騎劫，不能夠接受區議會被癱瘓。該官員指檢討把國家安全放在首位，全面準確、堅定不移貫徹一國兩制方針，確保《憲法》和《基本法》規定的制度有效及持久落實，並充分體現行政主導。

在檢討過程中，政府就區議會的職能和組成達成4個結論，包括區議會值得保留；日後區議會產生辦法要符合《基本法》賦予的定位和職能，有多種方式並將保留一定選舉成分；下屆區議會的議席數目會與現屆議席數目相若，以及區議員的酬金和津貼大可考慮維持不變。在強化地區治理架構方面，政府會加強地區治理領導及統籌力度，運用好各部門的資源，提升地區治理工作，回應市民的需要，而在檢討完成後，很快會公布有關結果詳情。

全國港澳研究會顧問劉兆佳指日後區議會肯定不會百分百直選產生，估計直選議席會少於一半，日後亦會有委任和間選議席。至於會否被批評民主倒退，他指區議會並非香港民主化發展的重要環節，強調區議會是非政權組織，輔助特區政府施政，屬於行政機關的延伸，提升政府治理水平，最重要是區議會能否達到《基本法》賦予的任務。