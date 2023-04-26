迎黃金周 酒店訂房率逾7成

每日料200團入境 旅業缺人難招聘 雖然中港恢復免檢疫通關，但訪港內地旅客人數仍未復常。香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉昨早在電台節目表示，截至本月中，「五一黃金周」酒店訂房率逾70%，但他指五一黃金周訂房速度比過往有些慢，相信與航班運力仍未完全恢復有關。他又稱，通常抵港旅客會在本港旅遊兩天後轉到其他大灣區城市旅遊。另外，有旅遊業界指新冠疫情後每日僅有100至200個旅行團訪港，較以往少約3倍，而且業界缺人手，希望港府可做好長期旅遊界人手規劃，以支援業界需要。

回應房價高：具競爭力 徐補充，旺角和及尖沙咀區的預訂比例最高。他又指，遊客通常在本港旅遊兩天，部分旅客會順便前往其他大灣區城市旅行。被問到會否擔心「五一黃金周」的酒店房價太貴，從而削弱本港競爭力。他認為，內地民眾有高消費力，網上訂房透明度也高，他昨早有留意五一黃金周期間北京和三亞的酒店訂房的價格，與本港的房價差不多，認為本港絕對具備競爭力。

但徐指，相較新冠疫情爆發之前，今次「五一黃金周」的訂房速度比過往有點慢，可能與航班仍未恢復最大運載力有關。他補充，五一黃金周一直以個人遊旅客較多，所以訂房旅客以散客為主。

旺季後恐無客 窒礙入行 香港入境團旅行社協會創會會長謝淦廷表示，今次是放寬後第一個黃金周，業界表示十分期待，以目前統計，屆時每日約有100至200個旅行團，但與2019年前每日500至600個旅行團仍差很遠。他又稱，業界人手非常不足，也擔心旅遊旺季後會否仍有很多遊客，特別是航空公司的運載力未完全恢復，東南亞及外國客量尚未完全回復，建議港府協助業界做好長遠的人手規劃。