油塘「光廈」過渡屋 獲撥9130萬 供166單位

【本報訊】由房屋局副局長戴尚誠主持的「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」評審委員會昨開會，同意資助要有光（油塘社會房屋）有限公司建議位於油塘的工業大廈的「光廈」過渡性房屋項目。計劃撥款額為9,130萬元，預計可提供166個單位。

議員鄭泳舜對過渡性房屋政策實施了4至5年，終迎來首個工廈核准項目，表示歡迎。雖然當局在供應2.1萬個過渡性房屋後，116億元資助計劃款項已差不多用完，但他認為當局終於批出首個工廈過渡性房屋項目，對活化工廈計劃起了一個良好的示範作用。

另資助8項目逾6249萬 當局又資助由4個非政府機構在九龍（包括九龍城、深水埗、觀塘和油尖旺）營運的8個以酒店和賓館作過渡性房屋用途的項目延長兩年。計劃撥款額為6,249.6萬元，預計可提供約555個單位。