北都回收棕地 賠償少於搬遷費 議員促當局檢討

【本報訊】政府有意加快北部都會區的發展進程，多名議員關注發展局有否為受影響的棕地作業經營者覓地搬遷，亦有議員關注政府的賠償少於搬遷費用，促請當局檢討相關程序。

城市規劃委員會近日同意將320公頃土地，由現時不獲考慮改劃棕地作業用途的類別，改為較大機會獲批。有議員指320公頃的土地中只有135公頃閒置，其餘均被佔用，擔心無法安置所有因政府發展工程而搬遷的棕地經營者，問政府有沒有進一步措施協助棕地作業者覓地。發展局局長甯漢豪表示，雖然只有135公頃空置，但其餘土地未必永久被佔用，作業者亦可利用土地的空窗期繼續作業。

局方稱會及早發放賠款 而議員林筱魯就提到，政府賠償往往落後於經營者實際搬遷所需費用，形容「有時差」，問政府會否進一步檢討，將賠償時間壓縮，或提供借貸，令經營者可繼續經營。甯指精簡發展程序中提到只要發展局做好規劃，獲得行政會議授權收地，當局即可與經營者洽商及發放補償，不用再等工程撥款；加上早年政府為保障自己，會於經營者離場日才發放賠償，但現時已發現方法行不通，明白經營者要有賠償才可作搬遷準備，故未來都會及早向經營者發放賠償金額。