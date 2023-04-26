62折推售 9154伙新居屋 最平149萬上車

八成來自市區 年中接受申請 本港房屋需求有增無減，消息指新一期居屋今年中接受申請，6個屋苑9,154個單位，超過80%來自市區。單位暫定以市價62折發售，售價最低為149萬元；白表家庭入息及資產限額分別擬為6.2萬元和147萬元，單身人士的入息及資產限額則為一半，兩者限額均少於去年。

新一期居屋有6個屋苑，當中包括元朗朗天苑、屯門兆翠苑、啟德啟悅苑、觀塘安樺苑、觀塘安麗苑、觀塘安楹苑，總共提供9,154個單位，每個單位實用面積278至518平方呎。

房委會建議今期居屋以市價62折定價，售價介乎149萬至494萬元，平均呎價介乎6,280至9,390元，當中以啟悅苑為今期平均呎價最高的屋苑。

樓花期最長達3年 以上6個屋苑估計關鍵日期分別為2025年4月尾至2026年3月尾，即今期出售居屋單位樓花期最長達到3年。除這批新單位，房委會亦推售39個因取消買賣協議而收回的單位。

白表入息和資產限額下調主要因為樓價下跌，房委會認為有關下調已充分考慮最新物業市場及經濟狀況。新一期居屋預料最快年中申請，或於第4季攪珠，明年首季揀樓。議員陳學鋒表示，雖然近期樓價下行，但根據以往經驗，市區居屋較受歡迎，估計銷情良好。

研綠表禁持物業 另外，對於名媛蔡天鳳的前老爺鄺球擁有7,000萬元豪宅，仍可遞交綠表購入居屋，房委會亦會檢討現行機制，公屋租戶在購買資助房屋時，其入息、資產限額和在本地所持有的物業數量限制，應與白表申請人士同樣受限。房委會又建議「定期暫准居住證持有人」日後不能以綠表申請人士的身份購買居屋。「定期暫准居住證持有人」多為富戶，已被發出遷離通知書，而暫准仍在單位居住最長為一年。