醫健：健康在您手：處理高血壓 從情緒及飲食入手

按時服藥、定時運動，但血壓仍常偏高？有機會是因情緒影響睡眠質素，繼而導致慢性高血壓。

心情影響血壓 心情對血壓的影響，可以分為急性及慢性。急性如情緒突然激動會導致血壓飆升，或會引發心肌梗塞、腦血管梗塞或腦出血等情況。慢性則是長期緊張或情緒受困擾，令血壓隨之慢慢上升。

避免過度緊張 良好的情緒管理，如經常保持輕鬆愉快的心情，避免過度緊張或憂慮，並學會透過恒常體能活動，例如每星期最少有兩天非連續的肌肉強化活動，及每星期最少累積150分鐘的中等強度帶氧體能活動，以協助管理血壓。

遵循健康飲食 除了遵從醫生指示依時服藥、戒煙酒、接受體重管理、恒常運動、保持充足睡眠等以外，亦可遵循「得舒飲食」（DASH Diet）計劃——進食含豐富膳食纖維和礦物質（如鉀、鎂和鈣質）的食物；多進食水果、蔬菜和全穀物；適量進食低脂乳製品、魚、豆腐、堅果等含豐富不飽和脂肪的食物；減少進食高鈉、糖、膽固醇、飽和及反式脂肪等的食物和紅肉。

莫忽視高血壓 高血壓是普遍的慢性疾病之一，良好的血壓管理非常重要。大家可諮詢護士及營養師等的意見。深水埗地區康健中心的「降血壓‧護心站」課程，亦為已確診高血壓人士提供資訊，從飲食、運動、壓力管理等生活習慣着手，控制高血壓。有興趣人士可參考中心網頁www.sspdhc.org.hk了解更多資訊。

深水埗地區康健中心護理統籌主任 （註冊護士）葉嘉瑩