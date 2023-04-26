抽查40薯片蝦餅樣本 7個營養含量與標示不符

【本報訊】食物環境衞生署食物安全中心昨日公布預先包裝薯片和蝦餅營養標籤專項食品調查結果。在40個樣本中，7個樣本的糖、鈉、飽和脂肪酸、總脂肪或碳水化合物含量與其營養標籤上的標示值不符，餘下33個樣本則全部通過檢測。中心早前已公布有關違規事項。

有關商戶停售問題批次 中心早前已公布上述違規事項，有關商戶亦已停售受影響產品的有關批次。如有足夠證據，中心會提出檢控。發言人說，從不同零售點抽取有關樣本以進行專項調查，檢測其能量及指定標示營養素（總脂肪、飽和脂肪、反式脂肪、糖、鈉、蛋白質、碳水化合物等）含量是否與營養標籤上所標示的資料相符。結果顯示，7個薯片和蝦餅樣本的營養素含量與其營養標籤上的標示值不符。

發言人提醒業界必須遵守法例規定，並呼籲市民購買食物時亦要留意營養標籤資料，以作出有依據的食物選擇，保持均衡飲食和身體健康。根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第61條規定，任何人如在標籤上對所售賣的食物作出虛假說明或在食物的性質、物質或品質方面誤導他人，即屬違法。一經定罪，最高罰款為5萬元及監禁6個月。