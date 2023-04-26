傳成立醫學院 科大：探求可行性

【本報訊】本港醫科人手長期供不應求。近日網上社交平台傳出香港科技大學打算成立醫學院。科大回覆無直接交代會否成立醫學院，但稱會探求不同方案的可行性。據了解，科大校董會上月聽取發展醫學院的初步簡報，提到希望集中研究醫療科技，而非以訓練醫科生為主要目標。有議員指，成立醫學院需預先準備大量配套，例如開設各專科的實驗室、招聘人手等大量工作，工作需時較長。

有網上社交平台於上周四（20日）發貼文指，科大傳聞成立醫學院，未來開辦「醫學理學士」主修。該貼文又提到，傳聞科大打算成立醫學院是為應對新冠肺炎和全球醫學需求的加劇，並結合科大學術及創新力，將本港及大灣區醫學教育帶來全新面貌。但貼文也指，目前資訊由教授提及，此消息有待確認。

集中推動醫療科技發展 科大則指，根據社會需要，會探求不同方案的可行性。科大補充，隨着香港人口老化，健康護理及醫療服務的需求更為迫切，而健康科技、生物及轉化醫學一直是該校6個重點科學領域之一，早已包括在科大的策略發展計劃之中，日後會繼續推動有關方面的發展。

醫療衞生界議員林哲玄表示，未聽過科大計劃開辦醫學院，如果該校有打算，需預先準備大量配套，例如開設各專科的實驗室，包括解剖，也要進行招聘人才和與教學醫院合作的工作，有關醫學課程仍要獲得香港醫務委員會等批准。他又指，開設醫學院需時長，並非很快能補充人手。他建議該校可參考下一份《人力資源推算報告》，了解本港未來醫生需求。