染甲流腦病變 19月大女嬰嚴重

【本報訊】再有兒童感染甲型流感嚴重個案。衞生防護中心昨日公布兩宗個案，其中涉及一名19個月大女嬰。她自上周三（19日）起出現發燒、反覆抽搐等病徵，於本周日（23日）被送往伊利沙伯醫院急症室求醫，經臨床診斷為甲型流感併發腦病變，情況嚴重。而另一個案是患有長期病患的14歲男童，他於本周一（24日）因發燒、咳嗽等徵狀到仁濟醫院急症室求醫，其後轉送瑪嘉烈醫院接受診治，經化驗證實帶有甲型流感病毒，現時情況穩定。

該名19個月大女嬰自上周三起出現發燒、反覆抽搐、腹瀉和嘔吐病徵，於周日被帶往伊利沙伯醫院急症室求醫，其後入住兒童深切治療部接受治療。她的呼吸道樣本經化驗後，證實帶有甲型流感病毒。臨床診斷為甲型流感併發腦病變，現時情況嚴重。

14歲童亦中招 俱無打流感針 另一個案涉及一名有長期病患的14歲男童。他自上周二起（18日）起出現發燒、咳嗽、流鼻水和皮疹病徵，並於本周一到仁濟醫院急症室求醫，其後轉送瑪嘉烈醫院接受診治。他的呼吸道樣本經化驗後，證實帶有甲型流感病毒，初步臨床診斷未排除病情與感染甲型流感併發休克有關，進一步化驗正在進行中，現時情況穩定。

衞生防護中心初步調查顯示，兩名病人均沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。中心正繼續調查。