子宮頸癌篩查優化 一個樣本做兩檢測

包括驗HPV病毒 月內通知結果 子宮頸癌為本港女性常見癌症。家計會月初推出合併子宮頸篩查檢測服務，將人類乳頭瘤病毒（即HPV病毒）的DNA檢測，與子宮頸細胞檢測（液基薄層柏氏抹片）合併，為30歲或以上婦女提供靈敏度較高的癌前病變子宮頸篩查服務選項，每次收費750元，有助早期發現癌前病變。

子宮頸癌為2020年香港女性的第7常見和第8致命癌症，每10萬名女性就有7.6宗子宮頸癌個案，落後於世衞所定於2030年消除子宮頸癌的目標，即每10萬名婦女的發病率低於4宗。家計會高級醫生王靜妍表示，子宮頸癌幾乎全因持續感染HPV病毒所致，主要經性接觸傳播，大部分人士均無症狀，且有機會自行清除病毒，但若持續感染HPV，或導致子宮頸出現不正常的細胞病變，甚至發展成癌症。

按個案情況轉介照窺鏡 家計會推出合併檢測由香港大學病理化驗所提供，並於一個月內通知結果。該檢測經過臨床驗證，並經美國食品和藥物管理局批准用作子宮頸篩查，可檢測14種hr-HPV類型，包括最高風險的HPV-16和HPV-18基因型。只需同一個樣本，便可一次過做兩項檢測；同時能透過檢測異常細胞及hr-HPV感染，評估子宮頸癌風險。

根據香港婦產科學院的指引，確診HPV、細胞檢驗無確診的婦女，如基因分型顯示有HPV-16或HPV-18就會獲轉介進行子宮頸窺鏡檢查，否則只需按建議的時間再接受篩查。HPV無確診、細胞檢驗確診的婦女，則會視乎細胞病損程度，按建議的時間再接受篩查或獲轉介進行子宮頸窺鏡檢查。雙確診個案會直接獲轉介進行子宮頸窺鏡檢查。

王靜妍補充，專家一般訂定25至64歲、曾有性經驗的婦女定期接受子宮頸篩查。若過早開始有性行為、有多個性伴侶、吸煙、免疫能力弱、多次生育或第一次懷孕年齡較輕、長期服食避孕藥超過5年、曾感染性病等，都屬於有較高風險的婦女，應按照醫生評估，提早接受篩查。她又提醒婦女應多注意子宮頸症狀，如陰道出現不正常出血，應盡快求醫。