露宿者雜物阻街 淪老鼠樂園

【本報訊】繼申訴專員公署批評政府部門未能有效處理阻街等問題後，本報亦發現，土瓜灣遊樂場門口外有露宿者放置約50公斤垃圾長期積壓無人清理，直到食物環境衞生署接獲本報查詢後才處理。有區議員認為，部門應制訂適合的方法去解決露宿者的問題，包括恒常清理雜物，不應等收到投訴後才處理。

收投訴 食署無動於衷 市民林先生指該處垃圾雜物長期堆積如山，非常恐怖，嚴重影響衞生。他每天去做運動時，都見到老鼠在雜物堆積處走動。垃圾當中有膠樽、發泡膠盒、椅子、大型和小型膠袋、紙皮箱等，場面「驚人」。林先生批評食環署嚴重失職，罔顧公眾衞生，更「要求食環署署長換人」。他又感到食環署無能，沒有盡忠職守執法，對部分環境衞生問題視而不見，即使市民致電部門投訴多數不太理會。

九龍城區議員楊永杰說，過去食環署等部門亦多次到場清理，但每次掃完後問題很快就會回復原狀。他指露宿者堆積雜物問題複雜，處理需要多個部門協同處理。楊期望政府制訂適合的方法去解決露宿者問題，包括恒常清理雜物，不要等收到投訴後才做；以及了解他們露宿的原因，支援露宿者，令他們不再露宿，才能源頭解決問題。

食環署表示一向關注土瓜灣遊樂場外一帶的環境衞生情況，就該處因一名露宿者堆放雜物所引起的環境衞生問題，該署一直有參與由民政事務處統籌的跨部門聯合行動。在接獲本報轉介後，該署已指示防治蟲鼠承辦商在上址一帶的公眾地方放置毒鼠餌及鼠籠，並繼續在附近的公眾地方加強街道清潔及防控鼠患工作。